G7 a Ischia, divieto di sbarco sull'isola dal 18 al 20 ottobre

Carmela Pagano, prefetto di Napoli, in occasione della riunione dei Ministri dell’Interno dei paesi del G7, che si terrà ad Ischia il 19 e 20 ottobre ha disposto il divieto di afflusso e di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti o condotti da persone non residenti nel territorio isolano.

Eventuali richieste in deroga potranno essere inoltrate alla email ufficiostampa.pref_napoli@interno.it o per posta certificata all’indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it.I permessi potranno essere ritirati presso l’Ufficio di Gabinetto di questa Prefettura. Sotto il testo del provvedimento (sono esonerati, tra gli altri, i veicoli, nel numero di 1 per nucleo familiare che dimostrino di soggiornare in una casa privata con regolare contratto di affitto o in un albergo dei comuni dell’isola) ed il modello di richiesta autorizzazione in deroga. Limitazioni all’afflusso e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sull’isola di Ischia nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2017.