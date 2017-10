La protesta degli antagonisti: "G7 è solo un'operazione mediatica"|VIDEO

Preceduti dallo striscione “Stop G7, per un mondo senza confini”, questa mattina sono partiti i collettivi napoletani riuniti sotto la sigla Partenope Ribelle, alla volta di Ischia. Obiettivo: contestare il G7, definito una “operazione mediatica”. Sono circa duecento persone che sfileranno lungo un breve percorso prestabilito sull’isola verde, con arrivo in Piazza degli Eroi, ben lontane comunque dai luoghi dove si svolgerà il saluto del Ministro Minniti. Questa mattina abbiamo seguito il corteo da piazza Municipio al Porto, sorvegliato da centinaia di poliziotti, i manifestanti perquisiti per ben due volte nel molo Pisacane. Alle 17:00 è prevista la ripartenza per Napoli.