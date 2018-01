Esce e rientra dal negozio per quattro volte, rubando vestiti: arrestato al quarto tentativo

Un 53enne napoletano, in vacanza con il figlio in Liguria, è stato arrestato per furto aggravato. L'uomo per quattro volte si è appropriato di abiti nel negozio Upim, dopo aver staccato la placca anti taccheggio. Il 53enne aveva delle forbicine con cui tagliava la placca e, dopo aver indossato nuovi jeans e giubbotti di suo gradimento, usciva andandosi a cambiare nel suo camper, parcheggiato a pochi metri di distanza dal negozio, a Genova. Per quattro volte l'uomo ha ripetuto l'operazione.



Alla quarta gli è andata male: un vigilante lo ha bloccato, chiedendo aiuto ai carabinieri, che hanno scoperto i suoi precedenti per furto. Nel camper i militari hanno trovato la refurtiva e altri capi rubati, in tutto per un valore di 200 euro. Il cinquantenne si trova in galera in attesa di giudizio, il figlio ventenne, solo, nel camper del padre.