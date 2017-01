Rubano capi d'abbigliamento: due studentesse finiscono nei guai

Due minorenni, di 16 e 17 anni, tentano di rubare capi di abbigliamento all'Oviesse del centro commerciale Auchan, ma sono state bloccate all'uscita del negozio quando è scattato l'allarme antitaccheggio.

Le due giovani, entrambe di Qualiano, avevano indossato capi d'abbigliamento per 280 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia del posto che hanno allertato i genitori. Per le ragazze è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto in concorso.