Rubava vestiti con la figlia di un anno e mezzo in braccio: arrestato

Rubava tenendo in braccio la figlia di un anno e mezzo, ma lo stratagemma è stato inutile. Un 38enne di Pozzuoli aveva infatti appena rubato collant e maglioni per 200 euro nel centro commerciale Quarto Nuovo, quando è arrestato per furto aggravato dai carabinieri della locale tenenza. Sequestrata la pinza che aveva adoperato per rimuovere i sistemi antitaccheggio.

Poche ore dopo, nello stesso complesso commerciale, i carabinieri hanno arrestato due giovani, anche in questo caso responsabili di furto aggravato. Le ragazze avevano portato via da un negozio di abbigliamento borse, collant e maglioni per un valore di 800 euro, anche loro col metodo della rimozione del sistema antitaccheggio.