Pompei, disavventura per i turisti americani: derubate 11 valigie

Una comitiva formata da due famiglie americane si trovava ieri nel napoletano per turismo. Mentre cenavano in un ristorante tra Boscoreale e Torre Annunziata, dopo aver visitato gli scavi di Pompei, alcuni ladri hanno svaligiato il furgone noleggiato dalla comitiva. All'interno undici valigie, soldi ed effetti personali. Un colpo rapidissimo, portato a segno in pochi minuti, mentre il veicolo era parcheggiato. La notizia è riportata da Il fatto vesuviano.