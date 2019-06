Melito, ladra golosa di torte ripresa dalle telecamere

Una donna si avvicina a una nota pasticceria nel centro di Melito di Napoli, entra, studia la situazione, temporeggia, poi in un attimo prende due torte e scappa. E' la scena immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale, avvenuta venerdì scorsa ma resa nota in queste ore. La notizia è riportata da Internapoli. Non si hanno notizie di eventuali denunce.