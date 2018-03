Ruba a un tassista ma lascia i documenti sul sedile: denunciato ladro 'maldestro'

Un rapinatore 'maldestro' è stato denunciato dalla Polizia a Napoli. L'uomo aveva messo a segno una rapina ai danni di un tassista, ma andando via aveva lasciato la carta d'identità nel taxi. Gli agenti della sezione “Volanti” sono arrivati a identificarlo con grande facilità: recandosi in commissariato, infatti, la vittima ha portato il portafogli del ladro, trovato in macchina. Il rapinatore, 40 anni, era salito a bordo di un taxi nella giornata di ieri, e aveva minacciato il conducente alle spalle, impossessandosi della somma di 120 euro in contanti.

I poliziotti hanno così raggiunto il ladro presso la sua abitazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Essendo trascorsa la flagranza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 40enne è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di rapina.