Malviventi in azione: rubano le targhe delle auto per sostituirle con quelle di veicoli rubati

Malviventi in azioni su tutta la Penisola, con una nuova tenica: rubano le targhe delle auto per poi sostituirle con quelle di vetture rubate e utilizzate per i furti.

I casi nelle ultime settimane si stanno moltiplicando e dopo la Lombardia, anche la Campania ed in particolare il napoletano ne è stato colpito. Le forze dell'ordine consigliano di controllare la propria targa per non incorrere in spiacevoli sorprese.