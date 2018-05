Tossicodipendente entra a scuola e ruba 10 tablet: intervengono i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti nell’Istituto Professionale “Lucio Petronio” in via Matilde Serao, dopo che si era introdotto al suo interno un 24enne di Napoli tossicodipendente con precedenti. La sua compagna 37enne faceva da palo.

Dopo aver bloccato la donna, che alla vista dei militari aveva provato ad avvisare il compagno, i carabinieri sono entrati nell’Istituto e hanno notato l’uomo che, disfattosi di un sacco nero (poi risultato contenere 10 Tablet del valore complessivo di 2.000 euro appena rubati dalle aule della Scuola) stava provando a fuggire.

L'uomo è stato poi scovato nella sua abitazione a Soccavo. I due sono ritenuti responsabili anche di un tentativo di furto alla Scuola Elementare “Pergolesi 2” nella limitrofa via Viviani. La donna è stata tratta in arresto per furto aggravato in concorso in flagranza di reato.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Sequestrato un cacciavite utilizzato per l’effrazione.