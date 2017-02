Furto in una nota tabaccheria: usano un'auto come ariete

Inquietante furto, la scorsa notte, in una nota tabaccheria di Giugliano. Come raccontato dal Mattino, una banda di malviventi è entrata nell'esercizio commerciale sfondandone la saracinesca con un'auto.

Usata la vettura come ariete, hanno distrutto l'intero ingresso del negozio di via Palmiro Togliatti e si sono fiondati al suo interno. Hanno rubato gratta e vinci e sigarette, per poi darsi alla fuga.

Ingenti i danni: indaga la compagnia dei carabinieri di Giuliano guidati dal capitano Antonio De Lise.