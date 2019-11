Furto in un negozio di surgelati: un arresto, complici in fuga con il bottino

I Carabinieri della stazione di Marigliano hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso un 38enne di Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine.

Il furto è stato consumato in un negozio di surgelati in via Nazionale delle Puglie a Marigliano. I militari dell'Arma sono intervenuti grazie alla segnalazione al 112 di alcuni cittadini, che avevano visto 4 ladri intenti a rubare nel negozio.

Dopo il colpo, 3 malfattori sono fuggiti con un bottino di 31mila euro, mentre il 38enne è stato catturato dai Carabinieri, arrivati nel frattempo, mentre tentava di scavalcare una cancellata.

Tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo, è ora in carcere. I militari sono inoltre riusciti a recuperare parte dei soldi rubati, 7.800 euro, rinvenuti sull’auto usata dai ladri e sull’arrestato, e li hanno poi restituiti al titolare del negozio.