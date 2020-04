"Non ho soldi, devo sfamare la famiglia": guardia giurata nel supermarket aiuta un uomo in difficoltà

Un uomo ha cercato di non pagare la spesa appena fatta in un supermercato di via Nuova Poggioreale a Napoli. L'uomo ha detto al titolare e al cassiere di "non essere in grado di pagare" perché, in tempi recenti, ha perso il lavoro e l'abitazione. In soccorso dell'uomo è arrivato il Presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, Giuseppe Alviti, che si trovava nel supermercato libero dal servizio. Alviti ha pagato di tasca propria la spesa che l'uomo aveva cercato di portar via senza pagare per sfamare la sua famiglia.

Il titolare del supermercato ha rinunciato alla denuncia e l'uomo è stato segnalato ai Servizi Sociali, che potranno fornirgli l'assistenza necessaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.