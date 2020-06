Banda del buco in azione in un supermercato nel cuore di Napoli

Colpo nella notte della banda del buco che è riuscita a penetrare dalle fogne in un supermercato situato nella centralissima piazza Cavour.

I malviventi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie hanno praticato un foro nella parete che confina con il supermarket della catena Decò, portando via la cassaforte. Nessun furto invece è stato compiuto all'interno dell'edificio ecclesiastico, utilizzato solo come tramite per raggiungere il market.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E' caccia ai colpevoli.