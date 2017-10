Furto in un supermercato: ruba 33 prodotti per l'igiene orale

Un pluripregiudicato di 45anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per un furto in un supermercato.

L'uomo ha accumulato nel corso degli anni, una serie di arresti e denunce per furti commessi in vari supermercati, anche fuori dalla provincia di Napoli. Il personale addetto alla sicurezza di un supermercato nella zona dei Colli Aminei, l’ha notato mentre si aggirava nelle corsie dei prodotti per l’igiene personale, prelevando dagli scaffali 33 articoli per l’igiene orale, per un importo pari a €.167,75.

L’uomo, al fine di non oltrepassare le barriere antitaccheggio, ha compiuto il percorso inverso, tentando di uscire dall’entrata ma è stato bloccato dal personale della sicurezza che, nel frattempo aveva chiamato il 113. Gli agenti hanno arrestato il 45enne che, solo 5 giorni fa, si era reso responsabile di un altro furto, nel quartiere Vomero. In una borsa a cartella che indossava, c’erano tutti i prodotti appena rubati; restituiti al titolare del supermercato.