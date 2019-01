Furto nello studio di un avvocato: scoperto con la videosorveglianza

Ha provato a entrare nello studio di un avvocato ma il professionista si è accorto di tutto guardando le telecamere di sorveglianza. Così è finito in manette un 41enne napoletano accusato di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo arresto non è stato, infatti, semplice per gli agenti della sezione Antirapina della Squadra mobile. Gli agenti sono intervenuti a piazza Leonardo su segnalazione del legale che aveva visto, attraverso le telecamere, due uomini provare a forzare la porta dello studio.

L'ARRESTO

Così si sono recati subito sul posto scoprendo i due ancora intento a scassinare la porta. Hanno provato a scappare ingaggiando una colluttazione con gli agenti. Il 41enne è stato bloccato mentre il suo complice è riuscito a scappare. L'arrestato è stato anche giudicato con rito direttissimo subendo una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione ed è stato condotto agli arresti domiciliari. Si cerca il suo complice.