Via Duomo, rubano lo smartphone a un turista: arrestati dopo pochi minuti

Ieri pomeriggio una pattuglia dell’Esercito del “Raggruppamento Campania” che opera nell’ambito dell’ operazione “Strade Sicure” è stata avvicinata nel centro storico da due turisti a cui avevano appena sottratto un cellulare. I militari, sentita la descrizione dei malviventi, si sono messi alla ricerca degli stessi. Una volta individuati tra la folla di via Duomo, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarli. Nel frattempo è intervenuta una volante della Polizia che ha proceduto alla perquisizione dei due algerini e, rinvenuta la refurtiva, li ha tratti in arresto. I due sono stati giudicati per direttissima questa mattina presso il Tribunale di Napoli.