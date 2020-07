“Rivuoi il tuo telefono? Dammi cento euro”: sessantenne ladro arrestato

I carabinieri della Stazione di Massa Lubrense hanno arrestato per estorsione un 60enne del posto. Giorni fa un cittadino massese aveva smarrito il proprio smartphone. A distanza di qualche giorno dalla presentazione della denuncia ai Carabinieri, l’uomo ha ricevuto da un conoscente una telefonata sulla propria utenza fissa.

“Qualcuno ha il tuo cellulare”, avrebbe dichiarato l’interlocutore. “Se lo vuoi indietro vediamoci in piazza”. In strada, nel centro della cittadina l’uomo ha ricevuto una proposta: “Ecco la foto del tuo telefono, chi lo ha trovato vuole 100 euro per restituirtelo, altrimenti butta tutto”.

Accettata l’offerta e pianificato luogo e ora dello scambio, la vittima del ricatto ha raccontato tutto ai Carabinieri. All’appuntamento fissato si è presentato il 60enne. A distanza di qualche metro, i carabinieri, pronti ad entrare in azione, hanno atteso che si concludesse lo scambio telefono-soldi per intervenire.

A “trattativa” conclusa, i carabinieri hanno bloccato e arrestato l’uomo che è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Il cellulare, invece, è tornato nelle mani del legittimo proprietario.