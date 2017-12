Piazza Garibaldi, le rubano lo smartphone, lei urla e parte all'inseguimento

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nella zona della Stazione centrale-Piazza Garibaldi , hanno arrestato un 18enne cittadino del Gambia, per il reato di furto con strappo commesso ai danni di una ragazza. I poliziotti mentre percorrevano piazza Principe Umberto sono stati attirati dalle urla di una ragazza che stava rincorrendo un extracomunitario. Gli agenti, avendo visto tutto, sono riusciti dopo un breve inseguimento a bloccare lo scippatore in via Venezia e a recuperare un telefono, che è stato consegnato alla legittima proprietaria.



Il 18enne è stato arrestato in attesa del rito per direttissima.