Spariscono i semafori in via Marano Pianura: un residente ne denuncia il furto

Spariscono i semafori da via Marano Pianura ed un residente ne denuncia il furto. E' accaduto nella strada al confine tra i comuni di Marano e Napoli.

La notizia è stata data dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore de "La Radiazza" Gianni Simioli: “Anche tra i vandali e gli incivili il quoziente intellettivo conta. Solo un decerebrato può arrivare a rubare dei semafori. Un gesto imbecille, aggravato dal fatto che via Marano Pianura è una strada su cui si procede a senso unico alternato. Rimuovere i semafori significa esporre gli automobilisti al rischio concreto di un incidente".

"Il furto – spiegano Borrelli e Simioli – è stato denunciato da un residente, Luigi Manna, ed è stato confermato dal sindaco di Marano Visconti. I semafori devono essere rimpiazzati a stretto giro, sono indispensabili su una strada del genere, dove si procede a senso unico alternato, a causa di un recente evento franoso. Stiamo parlando di un asse nevralgico che mette in relazione un comune popoloso come Marano con il comprensorio flegreo. I lavori per la riapertura della strada devono procedere celermente. Il cantiere dovrà chiudere in tempi brevi in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini”.