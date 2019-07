Furto di sediolini al San Paolo? "Falso, sono stati regalati perché difettosi"

"I sediolini erano difettosi e per questo la ditta che effettuava i lavori al San Paolo li ha regalati a un dipendente di Napoli Servizi che svolgeva il compito di guardiano". Una nuova versione sul presunto furto di sediolini, voce circolata in questi giorni, arriva da Salvatore Guerriero, persona informata sui fatti. "Erano 6 o 7 sediolini, tutti difettosi. Per questo regalo ricevuto il dipendente in questione ha subito abusi e mortificazioni", spiega Guerriero. Oggi il lavoratore è tornato al lavoro, regolarmente, "ma ha subito perquisizione in casa e non è bello essere descritto come un ladro".