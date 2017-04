Furto in una caserma dei pompieri in allestimento

Furto con beffa a Napoli dove una caserma dei vigili del fuoco in fase di allestimento è stata completamente svuotata degli arredi. Una volta scoperto l’accaduto, è scattata la denuncia ai carabinieri, ma i militari dell’Arma giunti sul posto hanno solo potuto costatare i danni provocati dai ladri che ormai erano fuggiti. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili. La struttura in costruzione sorge in via del Riposo, strada di collegamento tra il quartiere Poggioreale e Capodichino.

La nuova location è stata decisa dopo la chiusura del presidio storico che era ubicato in via Arenaccia. I malviventi hanno approfittato della mancanza di un servizio di custodia del cantiere, si sono introdotti nei locali e da qui hanno portato via impianti e arredi tecnici dalle stanze che dovrebbero ospitare i reparti. Il furto oltre che un danno economico comporterà molto probabilmente anche dei ritardi nella consegna definitiva della struttura