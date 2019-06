Ladri in azione nella scuola elementare Piscicelli: rubati computer

Una banda di ladri ha fatto irruzione duranta la notte nella scuola elementare "De Vito Piscicelli" al Vomero. Sono alcune insegnanti a pubblicare le foto attraverso i social networks. I ladri hanno dovuto abbattere, probabilmente a picconate, il muro, per poi impossessarsi di 12 computer - almeno questa è la prima stima.

Non è il primo episodio di questo tipo che avviene nella scuola Piscicelli. Nel febbraio 2016, dopo alcuni furti, insegnanti, genitori e alunni scesero in strada per protestare e chiedere maggiore sicurezza. Dell'ultima effrazione con furto sono state informate le forze dell'ordine.