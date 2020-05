Ladri nella scuola Montale di Scampia: rubati computer

Ladri sono entrati questa notte nella scuola primaria Eugenio Montale di via Fratelli Cervi a Scampia. Distruggendo muri probabilmente con l'ausilio di un martello, i ladri hanno portato via computer e materiale didattico lasciando macerie e danneggiando anche il sistema di antifurto.

"Rubando in una scuola, rubate il futuro anche ai vostri figli", commenta l'attivista di Scampia Nunzio Marigliano. "Concittadini, se avete visto qualcosa parlate. Il futuro dei nostri giovane è l'istruzione". Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Ancora di più dell’attacco agli oggetti e alla struttura ferisce l’attacco all'infanzia del nostro quartiere", scrive l'Associazione Chi rom e chi no. "Un furto al futuro di tanti bambini, bambine e famiglie Non sarà rapido né semplice riacquistare quello che è stato trafugato e ripristinare la scuola. Un abbraccio alla preside, ai docenti, al personale e ai bambini".