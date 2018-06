Torre Annunziata, i Carabinieri sventano un furto di computer nel liceo artistico De Chirico

Questa notte i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso i locali del Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico” in via Vittorio Veneto ove erano stati segnalati movimenti sospetti. Sul posto, dopo una veloce ispezione, i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e danneggiamento: D.G.F.C, 24enne, di Pompei; A.B., 18enne, di Torre Annunziata; N.C., 20 anni, di Torre Annunziata; G.B., 18enne, di Torre Annunziata, Sorpresi all’interno dello stabile, nel quale erano penetrati forzando una finestra per poi tentare di rubare materiale da un laboratorio didattico, i 4 arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari ove attendono il rito direttissimo.