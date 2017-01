Furti e atti vandalici in due scuole napoletane

Brutti episodi ai danni due scuole napoletane negli ultimi giorni. Durante le feste natalizie la Scuola "Carlo Poerio" in corso Vittorio Emanuele è stata vittima di una razzia di computer. Stanotte, poi, all'Istituto Comprensivo 42° Carafa-Salvemini" di via Marfella i ladri hanno vandalizzato interni, entrando da una finestra e dopo averla staccata completamente dalla propria sede, effettuando buchi nei muri per violare zone chiuse da cancelli in ferro, hanno rubato due computer e distrutto un distributore di bevande.

L'Ufficio Tecnico della VII Municipalità ha effettuato il sopralluogo ed interverrà prontamente per i danni e per tutelare la sicurezza del luogo di lavoro.

"Ma il danno non si ferma qui - spiega l'assessore comunale alla Scuola Annamaria Palmieri - visto che in molti casi quel che colpisce è la barbarie vandalica con cui si aggredisce la scuola pubblica, e dunque il diritto all'istruzione, specie in zone in cui le scuole sono il fondamentale presidio dello Stato. E' la scuola come bene comune che viene attaccata, ovvero come proprietà collettiva, e per questo concordo con il Direttore dell'Ufficio Scolastico sulla necessità immediata di tavoli di concertazione per la sicurezza delle scuole e sull'importanza di far convergere gli sforzi di tutte le istituzioni preposte per reperire risorse necessarie a sistemi di protezione e sorveglianza più avanzati".