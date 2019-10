“Così hanno rubato il mio scooter a Materdei”: il video

“Le strade sono terra di nessuno durante le ore notturne, serve aumentare il personale delle forze dell’ordine sul territorio”. Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli a proposito di un video, da lui stesso diffuso, che immortala il furto di uno scooter a Materdei.

“Un cittadino ci ha inviato un video realizzato da un sistema di videosorveglianza nelle adiacenze del palazzo dove vive a Materdei - spiega il consigliere - in cui si nota il furto del suo scooter, avvenuto nottetempo ad opera di due delinquenti che, dopo aver disattivato i dispositivi di bloccaggio, lo hanno portato via".

"Ancora una volta siamo costretti a ribadire che le strade di Napoli diventano terra di nessuno durante le ore notturne - conclude il consigliere - occorre aumentare il personale delle forze dell’ordine in servizio sul territorio. Gli uomini e le donne che lavorano attualmente per tutelare la nostra sicurezza sono pochi e non riescono a fare fronte all’ondata delinquenziale.