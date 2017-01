Furto alla salumeria di Mugnano: “Vi regalo un prosciutto se mi segnalate il colpevole”

“Stamattina alle 6,49 qualcuno ha deciso che i soldi guadagnati con tanto sacrificio tutta la settimana li doveva prendere lui”. La denuncia, postata su Facebook ieri mattina, è del titolare della salumeria Fiore-Sequino a Mugnano.

Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza – e postato dal titolare dell'esercizio commerciale sul social – si vede chiaramente il ladro in azione che sottrae al furgone parcheggiato la batteria.

“Invece di svitare i morsetti mi ha tagliato i fili, ho dovuto chiamare il meccanico di domenica con ulteriore extra”. Disavventura anche in supermercato: “Nel girare la batteria per far leggere il codice a barre è uscito l'acido e mi sono rovinato il giubbino che mi aveva regalato mia moglie a Natale”.

“Se magari qualcuno conoscesse questa macchina o questo signore – continua il titolare della salumeria – se potesse farmelo sapere giusto per chiedergli se gli sembra giusto che stamattina invece di vedere la partita di mio figlio spensierato dovessi pensare ad un danno di 500 euro procuratomi da lui e magari denunciarlo grazie”. C'è anche una ricompensa: “Vi regalo anche un prosciutto se mi date una mano a trovarlo”.