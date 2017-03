Sorpresi dalla polizia mentre svaligiavano un ristorante: arrestati

Questa notte, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pozzuoli, hanno arrestato un 33enne romano senza fissa dimora, un pregiudicato 24enne di San Ferdinando e un 23enne di Montecalvario in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I primi due sono stati inoltre denunciati per falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale circa la loro identità.

I poliziotti di Pozzuoli sono stati inviati presso un ristorante di Via Pergolesi per la segnalazione di un furto ad opera di tre uomini vestiti con abiti scuri e cappellini. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso due persone che si dirigevano verso il porto ed il terzo complice ancora all’interno del ristorante. Riscontrati segni di effrazione.

I tre sono stati arrestati. In giornata saranno giudicati con rito direttissimo.