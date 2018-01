Furto in un ristorante abruzzese: un napoletano rubava generi alimentari

Arresti domiciliari per un 43enne di Vasto (provincia di Chieti) e un 38enne originario della provincia di Napoli, colti in flagranza di reato in un ristorante di Vasto dai locali carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. I due malviventi hanno forzato la porta dell'ingresso posteriore del locale e hanno iniziato ad asportare alcuni generi alimentari. All'arrivo dei militari si sono dati a una rocambolesca fuga: uno si era riparato in maniera improbabile, l'altro era in un bar.



Sottoposti a perquisizione, i due erano in possesso di strumenti utili allo scasso. Sono stati posti ai domiciliari in attesa di processo per direttissima. Potrebbero aver commesso altri furti di generi alimentari in città.