Furto e riciclaggio di stereo e navigatori: sgominata banda criminale

Sgomita una banda criminale specializzata nel furto e riciclaggio di car stereo e navigatori satellitari. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 36enne e un 42enne grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso i due mentre rubavano il navigatore satellitare da una jeep.

In seguito ad alcune indagini gli agenti hanno accertato che il loro “giro” era molto più grosso. Si tratta infatti di una banda criminale che ha effettuato già diversi furti in varie parti della città. I due ladri però non agivano da soli ma insieme a due “tecnici” che provvedevano a decodificare i numeri di sblocco degli stereo e dei navigatori e a cambiare le etichette con i riferimenti seriali di fabbrica, per metterli poi in vendita a prezzi “d’occasione” su un noto sito di annunci online.

Simulando di essere acquirenti interessati al navigatore di una jeep, i militari dell’arma sono riusciti a fermare anche i ricettatori, e a scoprire la posizione del laboratorio clandestino per la ripulitura dei dispositivi. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati 50 stereo e navigatori, 2 orologi rolex, un computer usato per la decodifica e ben 11mila euro in denaro contante.