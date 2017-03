Rubava alluminio e rame da una stazione della Circumvesuviana: arrestato

Scoperta l’identità del ladro di materiali della Circumvesuviana. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno sorpreso un 37enne di Pomigliano d’Arco, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava portando via alcuni materiali di alluminio e cavi di rame rubati poco prima dalla stazione della Circumvesuviana di “Tolona”, in via Ugo Foscolo.

Durante le perquisizioni è stato inoltre trovato in possesso degli arnesi utilizzati per effetuare il furto con scasso. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato attende il rito direttissimo.