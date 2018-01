Furto di cavi di rame in Stazione centrale, arrestati due cittadini rumeni

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo nello scalo ferroviario di Napoli Centrale al fine di pervenire all’individuazione dei responsabili dei citati eventi criminosi, il Compartimento Polizia Ferroviaria Campania ha arrestato nella mattinata di ieri due cittadini rumeni resisi responsabili in concorso di furto aggravato di cavi di rame ai danni dell’ente Trenitalia. Nell’occasione sono state notate due persone su un treno in sosta intenti a tagliare dei cavi elettrici. Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento sono saliti sul vagone ferroviario sorprendendo i due giovani, uno dei quali con in mano una forbice e con i cavi visibilmente tranciati. I due giovani di nazionalità rumena sono stati arrestati e collocati presso le camere di attesa della locale Questura, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata odierna, con condanna ad 8 mesi di reclusione, pena sospesa.

Nella sola giornata del 15 gennaio il Compartimento ha identificato 151 persone nell'ambito di controlli effettuati nella rete dei rottamai, eventualmente coinvolti nella ricettazione del rame rubato.