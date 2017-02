Ladri al Cimitero di Qualiano: rubate le porte dalle cappelle

Ladri nel cimitero di Qualiano. La scorsa notte dei malviventi sono entrati nella struttura di via del Cimitero. Entrati con un furgone, hanno caricato al suo interno e portato via 20 porte situate davanti alle cappelle. Si tratta di un furto dal valore che amonta a svariate migliaia di euro. A darne notizia è stato il Mattino.

Non molto tempo fa dei ladri avevano rubato anche le telecamere di videosorveglianza, che in questo caso sarebbero state molto utili per provare a risalire all'identità dei ladri. Indaga sulla vicenda il corpo dei carabinieri.