Ruba il borsello a un'anziana donna nel Pronto Soccorso, arrestato 61enne

Un uomo di 61 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato a Potenza con l'accusa di aver rubato il borsello di una signora di 87 anni ricoverata nell'ospedale San Carlo. L'uomo è stato arrestato in un'azione congiunta di Carabinieri e Polizia. Questa la ricostruzione, riportata da AdnKronos: l'uomo era al pronto soccorso in attesa del suo turno, ha notato che l'anziana si era spostata lasciando la borsa incustodita e ha preso il borsello (trenta euro all'interno). L'azione è stata notata da un giovane militare libero dal servizio, che ha inseguito e bloccato il malfattore.



Il 61enne è stato condotto in carcere.