Rubano il portafoglio di una cliente nel centro commerciale, arrestate due donne

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato in concorso G.C, una 45enne di Napoli e F.D.T, una 43enne di Napoli, entrambe già note alle forze dell'ordine. Su segnalazione al 112 i militari dell’arma sono intervenuti d’urgenza su via Masullo a Quarto, in un negozio d’abbigliamento nel centro commerciale.

L’addetto alla sicurezza segnalava che due avevano rubato il portafogli dalla borsa di una cliente 36enne per poi dileguarsi. I militari intervenuti, avuta una veloce descrizione delle donne, le hanno rintracciate e bloccate su via Pergolesi, a Pozzuoli, in compagnia di un 47enne che le stava aiutando ad allontanarsi dalla zona.

Il portafogli, contenente 50 euro, documenti ed effetti personali, è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Le donne sono state tradotte ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'uomo denunciato in stato di libertà.