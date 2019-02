Furto nella storica pizzeria Brandi, arrestato il ladro

A distanza di quasi sei mesi gli investigatori napoletani sono venuti a capo di un furto nella storica pizzeria Brandi avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 settembre dello scorso anno. I Carabinieri della Stazione Quartieri Spagnoli, infatti, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della locale Procura, hanno arrestato l’autore del furto.

L’uomo, che per celare le sue fattezze aveva calzato un cappellino, è stato comunque ripreso durante il furto dalle telecamere di videosorveglianza della pizzeria ed è stato poi riconosciuto e identificato dai militari dell’Arma: si chiama Clemente Leopoldo, ha 58 anni ed è già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La notte del 4 settembre, dopo aver forzato una porta-finestra del locale, vi penetrò e riuscì a portare via 600 euro in denaro contante ed una reflex.