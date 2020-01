Sanità, rubati dieci pc da una scuola: "Ma non vi vergognate?"

Dieci personal computers sono stati rubati dall'Istituto Froebeliano della Sanità (via Stella). Lo rende noto il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani che si sfoga sui social in maniera molto dura, rivolgendosi ai ladri: "Ma voi mariuoli che rubate dieci computer da una scuola del rione Sanità, computer che servono a ragazzi che potrebbero essere figli vostri, ma che gente di m***a siete?", domanda Poggiani.

"Presumibilmente il furto è avvenuto nella notte di Capodanno", spiega a NapoliToday Ivo Poggiani. "Dieci computer, neanche nuovissimi. Il danno è relativo soprattutto all'effrazione, le aule sono state messe a soqquadro. Colpire le scuole significa colpire il futuro di questa città, soprattutto in un quartiere dove la dispersione scolastica è ancora alta. Non voglio giustificare chi delinque, ma ci sono furti e furti. In questo caso non si rubava solo un oggetto ma anche un po' di speranza dei ragazzi del quartiere".