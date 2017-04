Computer rubati in una scuola di San Giorgio a Cremano: 36enne arrestato

Un 36enne di Latina è stato arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. San Giorgio a Cremano mentre, insieme ad altri complici, rubava computer portatili dalla scuola Don Milani di San Giorgio a Cremano.

Una segnalazione alla locale sala operativa ha indicato la presenza di ladri nel plesso scolastico in via Cupa San Michele. I poliziotti sono entrati nella scuola e, nel cortile hanno visto quattro persone intente a trasportare computer portatili. I ladri hanno lasciato cadere i computer per terra e sono scappati verso il muro di cinta.

Tre di loro sono riusciti a scappare mentre il 36enne è stato raggiunto dai poliziotti ed arrestato. Vicini ai computer, c'erano un palo di ferro ed un cacciavite lungo 38 centimetri utilizzati per entrare nella scuola.

La persona fermata e condotta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso il carcere di Poggioreale era gravato da una misura di sicurezza quale l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.