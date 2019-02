"Pensionato derubato in ospedale": la denuncia

"Un uomo di 66 anni è stato derubato della sua pensione, circa 800 euro, durante il ricovero presso l’ospedale San Paolo di via Terracina". A darne notizia è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e lo speaker della Radiazza Gianni Simioli.

"L’autore del furto ha agito mentre la vittima era sedata - vanno avanti gli autori della denuncia - I carabinieri sono al lavoro, speriamo che individuino il ladro quanto prima. Abbiamo chiesto l’avvio di un’inchiesta interna. Qualora l’autore del furto sia organico al personale dell’ospedale, ne chiederemo il licenziamento. Qualora si tratti di una persona entrata dall’esterno, dovranno spiegarci come possa essere possibile che nessuno sia intervenuto per fermarlo. Siamo di fronte ad un fatto di una gravità esponenziale, assolutamente inaccettabile”.

"Mio cognato è malato di Sla – spiega Giuseppe Liguori, un parente della vittima – Domenica è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo in seguito ad una crisi respiratoria. Una volta in corsia è stato sedato a causa del suo stato di agitazione. Quando alla moglie è stato concesso di assisterlo, si è trovata di fronte una scena assurda. Mio cognato era stato privato della parte inferiore della tuta che indossava al momento del ricovero. In pratica è stato lasciato in mutande sotto le coperte. Nella tasca erano conservati circa 800 euro, scomparsi insieme al pantalone. Siamo rimasti sconcertati e abbiamo denunciato il furto ai carabinieri. È inconcepibile che un malato sia vittima di un fatto del genere durante un ricovero ospedaliero”.