Ruba macchinari ed ingredienti per dolci in una nota pasticceria: arrestato

I Carabinieri di Cardito hanno arrestato in flagranza un 44enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, scoperto mentre era intento a rubare macchinari e ingredienti per dolciumi dal deposito di una nota pasticceria.

L'uomo stava caricando la refurtiva in auto, quando è stato bloccato dai militari dell'Arma impegnati in un servizio notturno per la prevenzione e la repressione dei reati di tale genere.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre l’auto e i vari arnesi da scasso sono stati sequestrati.

L’arrestato è ai domiciliari.