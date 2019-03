Piscinola, nel parcheggio d'interscambio il ladro ruba quattro autoradio: arrestato

I carabinieri della stazione di Marianella hanno tratto in arresto F.M., un 33enne di Piscinola già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per furto. L’uomo è stato fermato per controlli mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del parcheggio d’interscambio della fermata della metropolitana di Scampia.



Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 autoradio, un navigatore, una borsa da donna e attrezzi atti allo scasso. Durante controlli eseguiti immediatamente dopo, nel parcheggio sono state individuate cinque autovetture in sosta che presentavano chiari segni di effrazione e manomissioni all’interno.



Per due sono state rintracciate nell’immediatezza le proprietarie, una 51enne e una 42enne, alle quali sono stati restituite le radio e gli oggetti rubati. Il restante materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa di restituzione. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.