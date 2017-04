Ruba l'incasso di una paninoteca ambulante: arrestato

Il 28 novembre scorso a Torre del Greco aveva mandato in frantumi il finestrino di un camion-paninoteca portandosi via i 260 euro custoditi nel registratore di cassa.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della tenenza di Ercolano, che dopo il sopralluogo avevano avviato le prime indagini in direzione dell’analisi delle immagini registrate dalla videosorveglianza del furgone.

I militari sono così risaliti ad un 36enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine, e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che il G.I.P. di Torre Annunziata ha emesso concordando con i risultati delle loro indagini. Dopo le formalità, l’arrestato si trova ora a Poggioreale.