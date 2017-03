Marano, furti in due negozi: presi di mira un'ottica e un market

Continuano gli episodi di furti nei negozi del centro della città. Questa volta sono stati presi di mira un supermarket e un negozio di occhiali, entrambi locali commerciali storici di Marano.

I furti sono avvenuti entrambi nell’arco delle ultime 48 ore. Nel primo caso i malviventi hanno fatto irruzione in un market di Via Mallardo, a due passi dal cimitero, sfondando prima la sarracinesca del negozio e poi sottraendo il registratore di cassa. I danni non sono stati ingenti, ma resta il danneggiamento della porta d’ingresso e il furto del registratore di cassa. Nel secondo caso ad essere presa di mira dai malviventi è stata un'Ottica di Via Merolla. I ladri hanno portato via principalmente occhiali, ms la stima dei danni ancora non è stata resa nota. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della caserma locale che stanno visionando, in queste ore, i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei due esercizi commerciali. Secondo una prima ipotesi ad agire in entrambi i casi sarebbe stata la stessa banda, visto il simile modus operandi.