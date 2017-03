Furto all'Ascalesi: rubati ticket e farmaci antitumorali

Furto, la scorsa notte, all'ospedale Ascalesi in via Egiziaca a Forcella. Come riportato dal Mattino, nel bottino dei ladri farmaci e buoni ticket.

A denunciare il furto è stato il personale del nosocomio arrivato stamattina. Mancavano numerosi medicinali antitumorali, trafugati dalla farmacia al primo piano, nonché dei buoni ticket dei dipendenti che si trovavano negli uffici della direzione amministrativa.

La polizia ha effettuato dei sopralluoghi. Nelle prossime ore verrà stilato un inventario dei medicinali e dei ticket mancanti, così da poter calcolare il valore di quanto i ladri hanno sottratto all'ospedale.