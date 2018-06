Portici, va dai Carabinieri e denuncia per furto chi lo ha accompagnato in caserma

A Portici è scattata una denuncia ai Carabinieri per un furto di denaro in un negozio di alimentari. Il titolare si era accorto che qualcuno gli aveva sottratto 650 euro dallo zaino e, insospettitosi, aveva installato una telecamera sopra alla cassa. Al secondo furto ha scoperto in quel modo che la mano era quella del suo garzone.

L'uomo ha convinto il suo aiutante ad accompagnarlo in caserma per andare a chiedere delle informazioni ai militare e lì, sporta la denuncia, ha fatto il suo nome.

Il ragazzo lo stava aspettando in sala d’attesa, quando i Carabinieri lo hanno identificato e perquisito, trovandogli addosso 650 euro, l’intero provento del secondo furto.