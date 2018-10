Varcaturo, furto in un coffeshop: rubate cialde e macchine da caffè

Hanno divelto la saracinesca, rotto la vetrina e forzato la serratura. Una volta entrati hanno portato via cialde e macchine da caffè. Il furto è avvenuto nella notte di domenica scorsa in un coffeshop di Varcaturo, in via Ripuaria. L’allarme è scattato alle 5,30 del mattino. Una pattuglia di vigilanza stava effettuando un giro di perlustrazione quando si è accorta del colpo avvenuto nell’esercizio commerciale. Ma è arrivata tardi, i ladri erano già scappati. La conta dei danni è considerevole, soprattutto per quanto riguarda il locale.

“I danni morali sono ingenti, senza contare quelli economici. Soprattutto per una giovane attività che ha aperto solo a luglio”, così commenta l’accaduto il titolare.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso e ad avviare le indagini per risalire agli autori del colpo. Solo qualche giorno fa un altro furto si è verificato, con modalità simili, in un’edicola di Lago Patria.

