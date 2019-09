Forze congiunte nel fine settimana, per condurre controlli volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, dei carabinieri della compagnia Napoli centro, nucleo radiomobile di Napoli, reggimento Campania e gruppo per la tutela del lavoro di Napoli.

Su via Toledo, in un negozio di abbigliamento, è stato arrestato per rapina un 29enne di origine georgiana, B.B., in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Sorpreso dall’addetto alla sicurezza mentre rubava degli indumenti, lo ha minacciato con una siringa per garantirsi la fuga. E' stato però bloccato dai carabinieri mentre fuggiva per i vicoli secondari e tradotto in carcere.