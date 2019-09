Corso Vittorio Emanuele, rubato uno scooter in pieno giorno

Uno scooter Kymko Agility 125 di colore grigio è stato rubato al corso Vittorio Emanuele (lato piazza Mazzini) nei pressi di un fruttivendolo.

Il mezzo a due ruote, parcheggiato da alcuni giorni in strada, è stato portato via in pieno giorno da un uomo, che ha finto che fosse di sua proprietà.

È caccia all'autore del furto. Le indagini sono affidate alla polizia.