"Datemi una moto da cross e gonfiate bene le ruote": le pretese di un rapinatore

Il tempismo degli agenti del Commissariato di Acerra ha impedito ad un rapinatore di portare a termine il suo disegno criminoso. I poliziotti, dopo una segnalazione telefonica, si sono recati in una concessionaria di motoveicoli, mentre era in corso una rapina. Il 20enne di Acerra era in procinto di allontanarsi dalla concessionaria con una moto da cross, che pretendeva gli dovesse essere "regalata" dall’esercizio commerciale.

Aveva anche preteso dai meccanici dell’officina che fosse rifornita di benzina. Gli agenti hanno intercettato il giovane mentre stava per oltrepassare la porta carraia della ditta. Inutile il tentativo di fuga a piedi. I poliziotti hanno bloccato il 20enne, che nascondeva, sotto la maglia che indossava, una fondina per pistola vuota.